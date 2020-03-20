KTTB Başkanı Özlem Gürkut uyardı

Ülkemizde korona virüsün görülmesinin ardından devletin aldığı tedbirler ve karantinalar devam ediyor.

28 Mart’a kadar devam edecek olan sürecin sonunda neler olacağına ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgiler veren KTTB Başkanı Özlem Gürkut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu virüs ve hastalık buradan da dünyadan da kaybolmayacak. Virüsle karşılaşan her kişi sağlık durumuna göre hafif veya ağır hastalığı geçirecek. Hastalığı geçirip iyileşen kişiler bağışıklık geliştirecek ve virüs mutasyona uğrayıp başkalaşmadıkça bir daha karşılaşsa bile hasta olmayacak. Toplumun belli bir oranı hastalığa karşı bağışık hale gelene kadar bu virüs salgın yapma riski oluşturmaya devam edecek.

Şu anda yapmaya çalıştığımız çok sayıda hastanın ayni anda hastalanıp hastanelerin kapasitesini aşan bir hasta yığılması olmasını engellemektir. Eğer bu hastalığı geçirip hastaneye başvurması gerekecek kişileri uzun bir zaman dilimine yaymayı başarırsak hastanelerde bir tıkanma olmaz ve tedavi başarısı daha yüksek olur.

Ta ki belli oranda kişi bağışık hale gelsin risk grubundaki yaşlı ve kronik hastalığı olan kişileri çok iyi korumamız lazım. Yapılması gereken risk grubunun virüsle karşılaşma ihtimalini azaltmaktır. Alacağımız sonraki tedbirler buna yönelik olmalıdır.

Ancak biz daha işin başındayız. Henüz toplumumuzda bağışıklık oranı %0. Şimdi evde kalma ve güvende olma zamanıdır."