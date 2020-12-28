KTTB Başkanı: "Şu anda tamamen kapanmaya ihtiyaç yok"

Bahar SANCAR



Kıbrıs Türk tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut BRT’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Gürkut, şu anda tamamen bir kapanmaya ihtiyaç olmadığını söyleyerek dünyada Covid-19 yok olmadıkça ülkemizde de vakaların devam edeceğine dikkat çekti.

Gürkut, “Burada yapılması gerkeen tedbirlerin uygulanışını denetlemek ve her yerde uygulandığından emin olmaktır. Yeterli test yapmak bulaşın kontrolünde çok önemlidir. Bireysel kuralların yanı sıra toplumsal kurallara da uyulması gerekmektedir” şeklinde konuştu.