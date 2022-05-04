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KTTO Londra temsilciliği açılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Temsilciliği ofisi, 5 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek törenle açılıyor. Londra’nın merkezindeki Soho semtinde, D’Arbley Street’te açılışı yapılacak olan temsilcilik ofisi için düzenlenecek törende Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti de hazır bulunacak. 

04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:10
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KTTO Londra temsilciliği açılıyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması ile birlikte Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek için önemli fırsatların ortaya çıkmış olabileceğine inanan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu ofis aracılığı ile İngiltere’de yaşayan ve sayıları 300 binlere varan Kıbrıslı Türkler ile ilişkileri derinleştirmeyi de amaçlıyor. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Londra’daki temsilciliği aracılığı ile ulaşmak istediği hedefleri şöyle belirledi:  

  • Kuzey Kıbrıs’ta üretilen mal ve hizmetler için İngiltere’de müşteri bulmak; 

  • Şirketler arası iş birliklerini artıracak ve yatırımcıları buluşturacak organizasyonlar yapmak; 

  • İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağları güçlendirmek;  

  • İş insanlarının bilgi taleplerine ve sorularına yanıt vermek;  

  • Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik yapmak; 

  • İki ülke arasındaki ticarette ortaya çıkan sorunların giderilmesi için lobi faaliyetleri ve şirketler arasından ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Londra’da açacağı ofis yurtdışındaki üçüncü temsilcilik olacak. Odanın Ankara ve Brüksel’de de temsilcilikleri bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
KttoLondraTemsilciklik
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