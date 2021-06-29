Kubilay Özkıraç: Bu gidişle ülke elektriksiz kalacak!

Yaşanan elektrik kesintileri ve jeneratör arızasına değinen Özkıraç, 2019 yılında jeneratörlere alınan 4 bin tonluk yağın kalitesiz olduğunu belirterek, “Arızaların gerçek nedeni de budur” dedi.

"3 KURUŞLUK RANT İÇİN İNSANLARI ZEHİRLEYEMEZSİNİZ"

Teknecik Elektrik Santrali’nden siyah dumanlar çıktığını dile getiren Özkıraç, “Orada insanlar çalışıyor. 3 kuruşluk rant için ülke insanını zehirleyemezsiniz” dedi.

"BÖYLE GİDERSE ÜLKE ELEKTRİKSİZ KALACAK"

Alınan kalitesiz yakıt ve yağın makineleri hurdaya çıkaracağını söyleyen Özkıraç, böyle giderse, kesintilerin artacağı ve ülkenin elektriksiz kalacağı yönünde uyarıda bulundu.

"YAKIT YERİNE SU ALINIYOR"

“Yakıt yerine su satın alınıyor” diyen Özkıraç, konuyla ilgili sorumlunun hükümet ve merkez ihale komisyonu olduğunu dile getirdi.

"KÖTÜ YÖNETİME MÜSAADE ETMEYİZ"

Kalitesiz yakıt ve yağın jeneratör ve terminale zarar vereceğini kaydeden Özkıraç, “Ülke karanlığa gömülmesin diye sabrımızı zorluyoruz ancak kötü yönetime müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI