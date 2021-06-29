Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Flaş Haber
Feci olayda 1 can kaybı!
Kapat

Kubilay Özkıraç: Bu gidişle ülke elektriksiz kalacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, TV2020’de Reşat Akar’ın programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2021 Salı 18:21
115 Okunma
Kubilay Özkıraç: Bu gidişle ülke elektriksiz kalacak!

Yaşanan elektrik kesintileri ve jeneratör arızasına değinen Özkıraç, 2019 yılında jeneratörlere alınan 4 bin tonluk yağın kalitesiz olduğunu belirterek, “Arızaların gerçek nedeni de budur” dedi.

"3 KURUŞLUK RANT İÇİN İNSANLARI ZEHİRLEYEMEZSİNİZ"

Teknecik Elektrik Santrali’nden siyah dumanlar çıktığını dile getiren Özkıraç, “Orada insanlar çalışıyor. 3 kuruşluk rant için ülke insanını zehirleyemezsiniz” dedi.

"BÖYLE GİDERSE ÜLKE ELEKTRİKSİZ KALACAK"

Alınan kalitesiz yakıt ve yağın makineleri hurdaya çıkaracağını söyleyen Özkıraç, böyle giderse, kesintilerin artacağı ve ülkenin elektriksiz kalacağı yönünde uyarıda bulundu.

"YAKIT YERİNE SU ALINIYOR"

“Yakıt yerine su satın alınıyor” diyen Özkıraç, konuyla ilgili sorumlunun hükümet ve merkez ihale komisyonu olduğunu dile getirdi.

"KÖTÜ YÖNETİME MÜSAADE ETMEYİZ"

Kalitesiz yakıt ve yağın jeneratör ve terminale zarar vereceğini kaydeden Özkıraç, “Ülke karanlığa gömülmesin diye sabrımızı zorluyoruz ancak kötü yönetime müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
ElSen Başkanı Kubilay Özkıraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demokrat Parti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti
Demokrat Parti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti
Güngördü, Mehmet Duman ile toplantı gerçekleştirdi.
Güngördü, Mehmet Duman ile toplantı gerçekleştirdi.
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Günlük bileklik sayısı açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim