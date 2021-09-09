Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı

Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı:

09 Eylül 2021 Perşembe 22:22
374 Okunma
Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

09.09.2021 tarihinde, saat 20:00 raddelerinde, Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde,  Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 plakalı salon aracı ile  Jumbo alışveriş merkezinden dikkatsizce caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22), yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. 

Kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek (E-42)  olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Kazada yaralanan FT 677 plakalı araç sürücüsü  Nagehan Şentürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (K-7), Murat Ateş Şentürk (E-2)  ve Müzeyyen Demirbilek (K-44) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  
KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan tutuklandı. Mehmet Behai Pınardan'ın kaza anında 143 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kazada yaralananların durumu öğrenildi
Ölümlü kazada yaralananların durumu öğrenildi
Ölümlü kazanın detayları belli olmaya başladı
Ölümlü kazanın detayları belli olmaya başladı
Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Küçük Kaymaklı’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim