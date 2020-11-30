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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ İÇİN SON BEYAN TARİHİ 31 ARALIK

Küçükbaş hayvan üreticilerinin ilgili tüzük uyarınca hayvan miktarlarını bildirmeleri için son tarihin 31 Aralık olduğu açıklandı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 12:02
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ İÇİN SON BEYAN TARİHİ 31 ARALIK

Küçükbaş hayvan üreticilerinin ilgili tüzük uyarınca hayvan miktarlarını bildirmeleri için son tarihin 31 Aralık olduğu açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin yılda iki kez  hayvan sayılarını Kaza Veteriner Daireleri’ne bildirme zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Küçükbaş hayvan başı doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 2020 yılı üyeliklerinin güncel olması gerekmektedir.
 
Ayrıca, küçükbaş hayvan üreticilerinin 31 Aralık tarihine kadar bildirimde bulunması yasal bir zorunluluktur. Beyanda bulunmayan üreticiler, yasada yer alan ilgili madde uyarınca cezai müeyyideye tabi tutulabilecek ve doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlanamayacaklardır.”

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