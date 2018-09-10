Küçükbaş hayvancılarına hibe yemlik arpa dağıtılacak

Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan besleyicilerine anaç küçükbaş hayvan başına hibe olarak yemlik arpa verilmesi uygulamasına bugün başlıyor. Konuyla ilgili bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan besleyicilerine anaç küçükbaş hayvan başına hibe olarak yemlik arpa verilmesi uygulamasına, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü (bugün) itibarıyla başlamıştır.

Veteriner Dairesi’ne, Haziran 2018 küçükbaş hayvan bildiriminde bulunmayan küçükbaş hayvan besleyicilerinin mağdur olmamaları için ivedi olarak bildirimlerini yapmaları ve alacakları belgeyi, Toprak Ürünleri Kurumu’na iletmeleri gerekmektedir.

Yine, küçükbaş hayvan besleyicilerimizin hibe yemlik arpalarını almak isteyecekleri Toprak Ürünleri Kurumu Şubesinden telefon aracılığıyla gün talep etmeleri, işlerin aksamaması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması açısından yararlı olacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu Şubelerinin telefonları aşağıdaki gibidir:

Güzelyurt Şubesi 714 11 67

Haspolat Şubesi 233 54 16

Akdoğan Şubesi 377 73 18

Geçitkale Şubesi 373 33 19

İskele Şubesi 371 25 06

Kumyalı Şubesi 375 50 80

Mağusa Ambar No:4 Şubesi 0533-8647343

Değerli hayvan besleyicilerine saygı ile arz olunur.”