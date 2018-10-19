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Küçükkentliler Derneği’nden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı bugün Küçükkentliler Derneği Başkanı Hasan Özgüler ile dernek üyelerini kabul ederek, LTB Paylaşım Mutfağı’na yapmış oldukları katkı nedeni ile teşekkür belgesi verdi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:12
Küçükkentliler Derneği’nden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı, sosyal mahrumiyetle mücadele çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mülteci Hakları Derneği ile işbirliği içerisinde yoksulluk sınırı altında olan ayrımsız herkese ve mültecilere Paylaşım Mutfağı’nın haftada beş günde bir öğün yemek verdiğini söyledi.

Harmancı, Paylaşım Mutfağı’na yaptıkları katkıdan dolayı Küçükkentliler Derneği Başkanı Hasan Özgüler ile dernek üyelerine teşekkür ederek, mutfağın ülkede ve şehirdeki paylaşma ve dayanışma ruhunun önemli ve somut bir örneği olduğunu belirtti.

ÖZGÜLER: “PAYLAŞIM MUTFAĞI’NA KATKI YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Küçükkentliler Derneği Başkanı Hasan Özgüler ise yaptığı konuşmada, Sancaktar Kalebey Parkı’nda Paylaşım Mutfağı yararına bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bugünde bu etkinlikten elde ettikleri geliri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

LTB Paylaşım Mutfağı’nın sosyal belediyeciliğin, paylaşmanın ve iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade eden Özgüler, böyle anlamlı bir uygulamanın hayata geçirilmesinden dolayı Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

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