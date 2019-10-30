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Kudret Özersay: Devletin Kurumlarına Sahip Çıkıyoruz

30 Ekim 2019 Çarşamba 14:44
Kudret Özersay: Devletin Kurumlarına Sahip Çıkıyoruz

Özersay: "Devletin Kurumlarına Sahip Çıkıyoruz, Hesapverebilirlik Bağlamında Sözümüzün Arkasındayız. Devlet kurumlarının yönetilmesi için verdiğimiz sözlerin arkasındayız” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı kurumlara dönük olarak zaman zaman yapılan iddialar ya da yayınlanan raporlara ilişkin son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kooperatif Merkez Bankası iştiraki olan Ticari Levazım, Binboğa Yem ve Koop Süt hükümetimiz döneminde yapılan bir özel protokol ile denetlenmeye başlandı. Merkez Bankası şu anda bahse konu iştirakleri denetliyor, Mukayyitlik yerine doğrudan Merkez bankası gibi denetim açısından ciddi bir kurumun denetim yapmaya başlaması, bu kurumların bir bölümüyle ilgili olarak yakın zamana kadar ortaya konulan iddiaların ne ölçüde doğru olduğunun ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Tabi ki bu kurumların zarara uğratılması durumu saptanırsa da sorumlularla ilgili olarak harekete geçilecek. Kooperatif Merkez Bankası'nda geçmiş dönemlerde hukuka aykırı, geri dönmeyeceği baştan belli olan krediler verilmesi durumları söz konusu olmuş ve bu durum da Merkez Bankası müfettişleri tarafından saptanmıştı. Hatta konu polise de aktarılmıştı. Şimdi geldiğimiz aşama bankayı zarara uğratanlarla ilgili olarak mahkemeye başvurulmasıdır. Bu konuda gerekli adımı atıyoruz.” Dışişleri Bakanı Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin Bakanlıklarına bağlanmadan önceki döneminde Ombudsman raporu ile tespit edilen usulsüzlükler hakkında Bakanlık olarak gerekli incelemeyi yaptıklarını belirtti. Özersay, Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarını da aşama aşama anlattı: “Bu çerçevede; Maliye Teftişten birtakım belgeler talep ettik. Bir konuda Polise şikayette bulunduk. Dairenin bundan sonra buna benzer sıkıntılar yaşamaması için de bazı adımlar attık, yakında onları da kamuoyu ile paylaşacağız.” Özersay, göreve gelmeden önce devlet kurumlarının iyi yönetilmesi bağlamında ne söyledilerse gereğini yapmak konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. Özersay, “Sonuç almak için kararlı şekilde takip etmek önemlidir, savsaklamadan konuların üzerine gideceğimiz ve sözümüzü tutmaya devam edeceğimiz konusunda kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

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Son Güncelleme: 30.10.2019 14:52
Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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