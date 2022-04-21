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Kudret Özersay: İstifa eden hükümetin ömrünü uzatmaya çalışıyorlar

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP-DP-YDP hükümetinin ömrünün uzatılmaya çalışıldığını savunarak, "Bunun acemice bir senaryo olduğunu görüyoruz." dedi.

21 Nisan 2022 Perşembe 19:04
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Kudret Özersay: İstifa eden hükümetin ömrünü uzatmaya çalışıyorlar

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Özersay, “Bir kez daha gördük ki, ortada bir oyun var. Samimiyetsiz bir durum görüyoruz. Yeni bir hükümet kurulacakmış gibi yapılıyor ama aynı hükümeti kurmaya çalışacaklar. Kaybeden memleket ve halk oluyor. Zaman boşa harcanıyor...” dedi.

Özersay, “Dün istifa eden başbakan ‘hükümet kurma görevini ben alacağım’ diyorsa niyet daha iyi bir hükümet kurulabilmek değil, istifa eden hükümetin ömrünü uzatmak içindir” ifadelerini kullandı.

“UBP-DP-YDP hükümetinin bir iki bakan değişerek, ömrünü uzatmaya çalışıyorlar” diyen Özersay, “Bunun acemice bir senaryo olduğunu görüyoruz. Ancak biz oyuncu olmayacağız. Aynı hükümetin tekrar oluşturmak için birtakım çalışmalar yapıldığını gördük” diye konuştu.

"1-2 AY ÖMÜR BİÇERİM..."

HP lideri Özersay, “Boşuna memlekete kimse zaman kaybettirmesin” diyerek, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmelerinin 10 dakika sürdüğünü kaydetti, şöyle devam etti:

“Herkesle 10 dakika görüşerek, yetkiyi verin dedik. Yazık... Niyet gerçekten daha iyi bir hükümet kurmaksa, durum daha farklı gelişirdi. Hissiyatımız bu yöndedir. Aynı hükümet yeniden kurulursa 1-2 ay daha ömür biçerim. Biz demiştik demek istemiyorum.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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