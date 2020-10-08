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Kudret Özersay: “Kutuplaştırma siyaseti topluma zarar verir”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, kutuplaşma üzerinden siyaset yapanlar olduğunu belirterek, bu yolla seçim kazanılsa bile topluma zarar verileceğini ifade etti.

08 Ekim 2020 Perşembe 18:09
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Kudret Özersay: “Kutuplaştırma siyaseti topluma zarar verir”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne Kaymakamlığı’nı, bazı devlet dairelerini ve itfaiyeyi ziyaret etti.

 Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlatan Özersay, toplumsal barışa ve toplumun her kesimini kucaklayan toplum liderliğinin önemine vurgu yaptı.

Ayrışma, gerginlik ve kutuplaşma üzerinden siyaset yapanlar olduğunu belirten Özersay, bu yolla seçim kazanılsa bile topluma zarar verileceğini ifade etti.

Kimseyi ötekileştirmeden herkesin cumhurbaşkanı olacağını aktaran Özersay, Kıbrıs Türk halkının her şeyi görüp bildiğini, kendi iradesiyle en doğru kararı vereceğine inandığını söyledi.

ÇAĞATAY’DAN ÖZERSAY’A TAM DESTEK

Özersay, merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay’la da bir araya geldi. Tuncay Çağatay, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Kudret Özersay’ı destekleyeceğini açıkladı.

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