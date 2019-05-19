Kuir Kıbrıs Derneği, Aktivistlerinin Saldırıya Uğradığını Savundu

Kuir Kıbrıs Derneği, aktivistlerinin, 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nde, cinsel kimlik ve cinsiyet ifadelerinden dolayı Lefkoşa Surları içerisinde sözel ve fiziksel saldırıya uğradıklarını iddia etti.
“Fiziksel ve psikolojik şiddeti kınıyoruz” denilen açıklamada, “Homofobi, bifobi ve transfobi kaynaklı bütün tutumları, davranışları ve bu şiddetleri gerçekleştiren şahısları, bunu haklı kılan kurumları kınadığımızı ve gerekli her türlü hukuki yola başvuracağımızı paylaşmak isteriz” denildi.