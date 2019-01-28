Kukla Tiyatrosu, Dayanışma Evi'nde gösteri sunacak

Kukla tiyatrosu grubu “Canicula Puppets”, 3 yaş üstündeki herkese yönelik 9 ve 10 Şubat’ta ara bölgede gösteri sunacak.

Dayanışma Evi’nde 9 Şubat’taki gösterinin saat 16.00’da, 10 Şubat’taki gösterinin ise 11.00’de başlayacağı duyuruldu.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için [email protected] ve [email protected] adreslerine ya da +357 97794989 +357 22 445 740, +90 548 834 57 40 numaralı telefonlara ulaşabileceği belirtildi.

Guatemala’da kurulan ancak şu anda temelli olarak çalışmalarını Kıbrıs’ta sürdüren “Canicula Puppets’in tiyatro ve kukla tiyatrosunda 15 yıllık tecrübeye sahip olduğu, sanat ve kültür yoluyla alternatif sosyal iletişim kanalları bulma gereksiniminden ortaya çıktığı kaydedildi.

2018’de Kıbrıs dahil 6 ülkede, 3 uluslararası festivalde yer alan Canicula Puppets’in ilk uluslararası ödülünü de bu yıl kazandığı belirtildi.