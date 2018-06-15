Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
196.507
DOLAR
4.7136
STERLİN
6.2578
EURO
5.4650
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Kültür turu revaçta

Ramazan Bayramında, vatandaşın tercihi Türkiye turları oldu.

15 Haziran 2018 Cuma 09:20
Kültür turu revaçta

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Dövizin yükselmesi nedeniyle vatandaş Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye kültür turlarını tercih etti. Ramazan Bayramı tatilini ailesi ile birlikte geçirmek isteyenler yanında yurt dışında tatil yapmak isteyenler de var. 

Kültür turları tercih edildi 

Turizm acentelerinden alınan bilgiye göre, bu bayram en çok rağbet Türkiye’ye oldu. Tatil için Türkiye kültür turları fazla rağbet görürken, Kıbrıs otellerini de tercih edenler var. 

Bütçeye bağlı olarak birçok vatandaşın Ramazan Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek istediğini belirten acenteler, bütçeye bağlı olmakla birlikte bayramda en çok rağbetin Türkiye’ye olduğunu belirterek, en çok kültür turlarının satıldığını kaydetti. 

Sayar Turizm yetkilisi, bayramda yurt dışı turlarına rağbet olduğunu ifade ederek, Çanakkale-Edirne, Bursa-Eskişehir ve Batı Karadeniz kültür turlarının sattığını belirtti. İlgili yetkili, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik krizin etkisiyle daha uygun fiyata gelen Türkiye’de bayramı geçireceğini ifade etti. “Türkiye kültür turlarında bayağı doluluk oldu” diyen yetkili, Kıbrıs otellerini fiyatı yüksek olmasına rağmen tercih eden vatandaşların olduğunu söyledi. 

Fidansoy Turizm yetkilisi ise hafta sonuna denk gelen bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen ve yurt dışı turlara rağbet gösteren vatandaşlar olduğunu belirterek, Eskişehir-İstanbul ve Ege turlarına rağbetin çok olduğunu kaydetti. Yetkili, en fazla Türkiye’nin tercih edildiğini söyledi.

Bayramda oteller dolu 

banner39
Öte yandan, ülkemizdeki oteller ise her bayram olduğu gibi bu bayram da dolu olurken, ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Salamis Bay Conti Hotel’den alınan bilgiye göre, bayram boyunca otelin yüzde 95 dolu olduğu, bayramın ikinci günü Bülent Sertaç’ın sahne alacağı belirtildi. 

Cratos Premium Hotel de bayram boyunca dolu olup bayramın birinci günü Ebru Gündeş, ikinci günü ise Volkan Konak sahne alacak. 

Acapulco Resort & Convention & SPA’da ise otel müzisyenleri bayram boyunca sahne alacak ve hotel bayram boyunca tam dolu olacak.

Merit Crystal Cove’da da bayram boyunca yüzde 100 doluluk olduğu, misafirler için bayramın ikinci günü düzenlenecek gecede Serdar Ortaç sahne alacak.  

Elexus Hotel’de ise bayram boyunca müşterilere yönelik organizasyonlar düzenleneceği, bayramın birinci günü Ferhat Göçer, ikinci günü ise Serkan Kaya konser verecek. 

KITOB Başkanı Özboğaç: Bayramda küçük oteller yüzde 60 dolu

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, küçük otellerin bayram nedeniyle yüzde 60 doluluk oranına sahip olduğunu ifade ederek, küçük otelleri yerli halktan ziyade daha çok yabancı misafirlerin tercih ettiğini, ancak İngiliz pazarında tanıtımın yetersiz olmasından dolayı rağbet olmadığını söyledi. Özboğaç, İngiliz pazarında ciddi anlamda gerileme olduğunu ifade ederek, seçimin de olmasından dolayı bu yıl daha geride kaldığımızı söyledi.  İngitere’de üç yıldır reklam yapılmadığına dikkat çeken Özboğaç, tur operatörlerinin kapattığını hatırlattı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En fazla yağış Lefkoşa'ya
En fazla yağış Lefkoşa'ya
Alkolü fazla kaçırınca birbirlerine girdiler
Alkolü fazla kaçırınca birbirlerine girdiler
Alsancak’ta uyuşturucu!
Alsancak’ta uyuşturucu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim