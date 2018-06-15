Kültür turu revaçta

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Dövizin yükselmesi nedeniyle vatandaş Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye kültür turlarını tercih etti. Ramazan Bayramı tatilini ailesi ile birlikte geçirmek isteyenler yanında yurt dışında tatil yapmak isteyenler de var.

Kültür turları tercih edildi

Turizm acentelerinden alınan bilgiye göre, bu bayram en çok rağbet Türkiye’ye oldu. Tatil için Türkiye kültür turları fazla rağbet görürken, Kıbrıs otellerini de tercih edenler var.

Bütçeye bağlı olarak birçok vatandaşın Ramazan Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek istediğini belirten acenteler, bütçeye bağlı olmakla birlikte bayramda en çok rağbetin Türkiye’ye olduğunu belirterek, en çok kültür turlarının satıldığını kaydetti.

Sayar Turizm yetkilisi, bayramda yurt dışı turlarına rağbet olduğunu ifade ederek, Çanakkale-Edirne, Bursa-Eskişehir ve Batı Karadeniz kültür turlarının sattığını belirtti. İlgili yetkili, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik krizin etkisiyle daha uygun fiyata gelen Türkiye’de bayramı geçireceğini ifade etti. “Türkiye kültür turlarında bayağı doluluk oldu” diyen yetkili, Kıbrıs otellerini fiyatı yüksek olmasına rağmen tercih eden vatandaşların olduğunu söyledi.

Fidansoy Turizm yetkilisi ise hafta sonuna denk gelen bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen ve yurt dışı turlara rağbet gösteren vatandaşlar olduğunu belirterek, Eskişehir-İstanbul ve Ege turlarına rağbetin çok olduğunu kaydetti. Yetkili, en fazla Türkiye’nin tercih edildiğini söyledi.

Bayramda oteller dolu

Öte yandan, ülkemizdeki oteller ise her bayram olduğu gibi bu bayram da dolu olurken, ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Salamis Bay Conti Hotel’den alınan bilgiye göre, bayram boyunca otelin yüzde 95 dolu olduğu, bayramın ikinci günü Bülent Sertaç’ın sahne alacağı belirtildi.

Cratos Premium Hotel de bayram boyunca dolu olup bayramın birinci günü Ebru Gündeş, ikinci günü ise Volkan Konak sahne alacak.

Acapulco Resort & Convention & SPA’da ise otel müzisyenleri bayram boyunca sahne alacak ve hotel bayram boyunca tam dolu olacak.

Merit Crystal Cove’da da bayram boyunca yüzde 100 doluluk olduğu, misafirler için bayramın ikinci günü düzenlenecek gecede Serdar Ortaç sahne alacak.

Elexus Hotel’de ise bayram boyunca müşterilere yönelik organizasyonlar düzenleneceği, bayramın birinci günü Ferhat Göçer, ikinci günü ise Serkan Kaya konser verecek.

KITOB Başkanı Özboğaç: Bayramda küçük oteller yüzde 60 dolu

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, küçük otellerin bayram nedeniyle yüzde 60 doluluk oranına sahip olduğunu ifade ederek, küçük otelleri yerli halktan ziyade daha çok yabancı misafirlerin tercih ettiğini, ancak İngiliz pazarında tanıtımın yetersiz olmasından dolayı rağbet olmadığını söyledi. Özboğaç, İngiliz pazarında ciddi anlamda gerileme olduğunu ifade ederek, seçimin de olmasından dolayı bu yıl daha geride kaldığımızı söyledi. İngitere’de üç yıldır reklam yapılmadığına dikkat çeken Özboğaç, tur operatörlerinin kapattığını hatırlattı.