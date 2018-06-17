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Kumarhaneden sokağa, sokaktan mahkemeye

Ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan 30 Mayıs’ta giriş yapan 52 yaşındaki Durak Bilgeoğlu, bir haftadır sokaklarda yattığı için ‘Derbederlik’ suçlaması ile tutuklandı.

17 Haziran 2018 Pazar 12:17
Kumarhaneden sokağa, sokaktan mahkemeye

Havadis'ten Devrim Demir'inm haberine göre, Girne Turizm Limanı’ndan turist olarak 30 Mayıs’ta ülkeye giriş yapan ve parası olmadığı için bir haftadır Kervansaray bölgesinde sahilde yattığı tespit edilen zanlı Durak Bilgeoğlu, şikayet üzerine önceki gün sahilde uyuduğu esnada polisler tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Yapılan ilk sorgulamasında parasını kumarda kaybettiğini ve hesabına para havale edilmesi beklediğini iddia eden Bilgeoğlu tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ve iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Derbederlik” suçunu kabul etmedi

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Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Anıl Derindağ, zanlı Durak Bilgeoğlu’nun ‘Derbederlik’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Derindağ, zanlının bir haftadan bu yana Kervansaray bölgesinde sahilde uyuduğu yönünde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını, yapılan sorgulamada ülkeye 30 Mayıs’ta Girne Turizm Limanı’ndan giriş yaptığı yönünde beyanda bulunduğunu ve sahilde 3 gündür yattığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını ifade ederek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Ben derbeder değilim”

Tutukluluk talebinin ardından söz hakkı alan zanlı Bilgeoğlu, polisin suçlamasını ret ederek, “Söylenenler tam doğru değil, kumarda paramı kaybettim otel param kalmayınca sahilde yattım. Kumarhaneden alkollü çıkmıştım, 4 aydır ben bu adaya giriş çıkış yapıyorum, Pazartesi iş görüşmem var. İçerde kalmak istemiyorum, bugün hesabıma para havale edilecek” sözlerini kullandı.

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Yorumlar
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Vatandaş 2018-06-17 12:53:03

Ne güzel bir iş sektörü insanlar cebindeki 10 lirayı bile koşarak , otostop çekerek veriyor. Saatler azaltilmali kumarhanelerin betofislerin.

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Right 2018-06-17 13:26:38

İş görüşmeniz ne konuda idi? Beyaz bir şeyler mi?
Milyonları geçecek bu hapisane! ( En büyük açık hava hapishanesi: sorma gir hanı: soran da yok da, olur da soran olursa: TC vatandaşı dersin. Sıkmaz birini bir şey desin! " The KKTC "
Büüüüyyüüükk Devlet!

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Doğru Söz 2018-06-17 14:05:22

Yani sen bize keriz diyorsun. Dünyanın en yardimsever (!) insanlarının olduğu ülkeden heliyorsun, parayı kumarda kaybediyorum, 80 milyon insandan bir tanıdığın çıkıp da sana para göndermiyecek. Anan baban kardeşin çocuğun arkadaşın burda iş yapacağın. Hadi ordan.
Bu ülkeye(sorma gir hanına) ne polis ne hakim ne savcı yetişir.

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