14.10.2021 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Taşpınar’da, A.M.(E- 65), avlusunda bulunan tavşan ve tavuk kümeslerine saldırdığı gerekçesi ile tasarrufunda bulunan av tüfeği ile bir şahsa ait olan iki köpeğe ateş edip, birisinin ölmesine diğerinin ise yaralanmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Kümese giren köpeği vurdu!
Avlusundaki kümese girdi diye av tüfeği ile bir köpeği öldüren 65 yaşındaki zanlı tutuklandı
15 Kasım 2021 Pazartesi 09:12
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