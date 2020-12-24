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Kumsal Şehitleri Barbarlık Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası sürüyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 12:53
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Kumsal Şehitleri Barbarlık Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı

Rumlar ve Yunanlıların 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal bölgesine düzenlediği baskında şehit düşenler için Barbarlık Müzesi’ndeki Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, diğer devlet ve hükümet yetkililerle askeri erkanın katıldığı törende protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üstteğmen Emre Kaan Keskin günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Ardından, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Taluğ, varoluş mücadelesi ve 24 Aralık 1963’de yaşanan Kumsal baskına ilişkin konuştu.
        
        
 

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