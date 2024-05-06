Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu’nun, Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla düzenlediği program çerçevesinde, şehit aileleri ve gaziler ile Türk sinema sanatçısı Ediz Hun KKTC’ye geldi.

Bu kapsamda Ediz Hun ile birlikte geleceği açıklanan sinema sanatçısı Türkan Şoray ise rahatsızlığı nedeniyle programa katılamıyor.

Adaya bugün gelen heyet, Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ardından Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Lefkoşa’daki anıt mezarını ziyaret etti.

Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret…

Denktaş’ın mezarını ziyaret eden heyette sanatçılardan Ediz Hun yer alırken, Türkan Şoray ise rahatsızlığından dolayı anma törenine telefonla bağlandı. Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki törene gelen şehit aileleri, gaziler ve sanatçı Ediz Hun’u Serdar Denktaş ve diğer aile üyeleri karşıladı.

Hun

Denktaş’ın kabrine geçerek dua eden heyet adına konuşan Ediz Hun, 6 Mayıs 1974’te Rauf Raif Denktaş’ın davetlisi olarak Türkan Şoray’la birlikte adaya geldiklerini anlattı. 50 yıl sonra aynı gün adaya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Hun, Denktaş’ın Türk dünyası için unutulmaz bir lider olduğunu vurguladı. Denktaş’ın kabri başına çelenk bırakan ve konuşma yapan Ediz Hun, daha sonra anıt özel defterini de imzaladı ve törene katılan vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Denktaş

Ediz Hun’un ardından söz alan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, Ediz Hun’un yaptığı ziyaretin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Ediz Hun ile Türkan Şoray’ın 50 yıl önce adaya gelmelerinin Kıbrıs Türk halkına moral sağladığını da aktaran Serdar Denktaş, yapılan ziyaretten ötürü teşekkür etti. Denktaş’ın konuşmasını tamamlamasının ardından, rahatsızlığı sebebiyle törene katılamayan Türkan Şoray, telefon yoluyla törene bağlandı ve Serdar Denktaş ile görüştü. 8 Mayıs Çarşamba gününe kadar adada temaslarda bulunacak olan heyet yarın TMT Mücahitler Derneği ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek.