Birlik, bu konuda tüm idarecilere ve işverenlere önemli sorumluluk düştüğünü kaydetti.

4-10 Mayıs “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla mesaj yayımlayan İSG-BİR, sadece özel sektörde değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da İSG yasa ve uygulamalarının bir an önce hayat bulması gerektiğini kaydetti, toplumsal huzur ve güvenli çalışma hayatı için iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurguladı.

Birlik, “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”nın amacının tüm işçi ve işverenlerin “iş sağlığı ve güvenliği kültürü” edinmeleri, işyerlerinde bu kültürü uygulamaya dönüştürmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu şekilde yüksek oranlarda yaşanmaya devam eden iş kazalarından kurtulmanın amaçlandığını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin yasal önlemlerle, toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü yönünde önemli yol aldığına işaret eden Birlik, ülkede gerekli eğitim, düzenleme, denetim ve yatırımların yapılamamasından dolayı iş kazalarının meslek hastalıkları gibi insan ve toplum yaşamını ilgilendiren birçok olumsuz sonuca yol açtığı vurgulandı.

“Sağlıklı çalışma ortamı ve çevresi, iş barışının, hızlı ve sağlıklı kalkınmanın da ön şartıdır. Çalışılan ortamın ve üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz koşulları, çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit etmektedir. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluk olmaktadır” ifadelerini kullanan Birlik, iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortadan kaldırılması için bilimsel ve teknolojik olanakların geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, ülkede de iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelerin 2008 yılında yapılmaya başlandığını ve güncel koşullara göre yenilendiğini hatırlatarak, iş kazalarının mevcut yasaların uygulanmaması, yeterli uygulamaların yapılmaması ve etkin denetim yapılmamasından dolayı meydana geldiğini kaydetti.

“Yeterli denetimlerin olmaması, tüm paydaşların bu konuda aynı hassasiyeti göstermemesi ve de işverenlerin mevcut yasal düzenlemelerden haberdar olmaması İSG uygulamaları açısından istediğimiz noktaya gelemememizin en önemli faktörlerdendir.” denilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar iş kazalarından ölenleri rahmetle anar, tüm paydaşları yaşanmışlıklardan ders alıp gerekli uygulamaları ve tedbirleri hiçbir mazeret göstermeden derhal hayata geçirmesi gerekliliğini vurgular, tüm emekçilerin sağlıklı, güvenli ve mutlu bir çalışma ortamında çalışması dileğiyle.”