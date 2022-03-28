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Kundakçı, 3 gün tutuklu kalacak!

Alsancak’ta dün akşam , Paddi Longs Bar Restaurant’ın kundaklanması olayını soruşturan polis memuru mahkemedeki ifadedesinde Micheal Partrick Murphy’nin,kundaklama, şiddet tehditi, cinsel saldırı, cinsel taciz, sarhoşluk rahatsızlık suçlarından methalder olduğunu söyledi.

28 Mart 2022 Pazartesi 14:58
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Kundakçı, 3 gün tutuklu kalacak!
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Karşıyaka’da  sakin zanlının dün akşam  21.45 sıralarında,  Alsancak’ta bulunan işletmeciliğini Karl  Long’un yaptığı  Paddi Longs Bar Restaurantta, aşırı derecede alkol olrak gittiğini ve işletme müdürü J.M.U’yu,  önce sözle ardından da elle taciz ettiğini anlatan tahkikat memuru, zanlının restauranttan dışarıya  çıkarılırken, müdürü ölümle ve işletmeyi yakmakla tehdit etti.

Aynı mekanın, bu sabaha karşı  00.10 raddelerinde, kapalı olduğu sırada, kasten ateşe verilmerek kundaklandığını söyleyen tahkikat sorumlusu, yürütülen tahkikat kapsamında, işletmede  tehdit savuran Murphy’nin Alsancak’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Tahkikat sorumlusu, konu şahsın  adına kayıtlı bulunan  HM 409 plakalı salon araç olay yerine  yakın mesafede terk edilmiş olarak  bulunarak , emare alındığını kaydetti.

Tahkikat sorumlusu , soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme soruşturmanın  yeni başladığına,  konunun ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren ciddi bir suç olduğuna dikkati çekerek, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verildi.

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