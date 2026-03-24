Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

Değerli kardeşlerim, Hükümet olarak, üretimi ve üreticiyi korumak, ekonomiyi ayakta tutmak ve reel sektörü güçlendirmek adına kararlılıkla adım atmaya devam ediyoruz.

Çevremizde yaşanan savaşlara ve ekonomik sıkıntılara rağmen, ülkemizde üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve işletmelerimize nefes aldırmak bizim en temel sorumluluğumuzdur.

İşte bu anlayışla, süt ürünleri imalatçılarımıza yönelik 325 milyon TL’lik kredi destek paketini devreye aldık.

Bu paketle birlikte;

• Üreticimizin finansmana erişimini kolaylaştıracağız,

• Sektörün rekabet gücünü artıracağız,

• Üretimin devamlılığını güvence altına alacağız.

Kredi paketi kapsamında işletmelerimiz;

• Türk Lirası ve döviz cinsinden kredi kullanabilecek,

• TL kredilerde %21, ABD Doları kredilerinde %3 faiz oranlarıyla finansmana erişebilecektir.

Bu destekten yararlanmak isteyen firmalarımız, ülkemizde faaliyet gösteren ve sürece dahil olan aşağıdaki bankalara başvuruda bulunabilecektir:

Albank Ltd., Asbank Ltd., K. Kapital Bank Ltd., K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd., Novabank Ltd., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türk Bankası Ltd., Universal Bank Ltd., Creditwest Bank Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., T. İş Bankası A.Ş. ve Yakın Doğu Bank Ltd.

Değerli kardeşlerim, Biz üreticiyi bu ülkenin bel kemiği olarak görüyoruz.

Bu nedenle sadece günü kurtaran değil, geleceği inşa eden politikalarla yolumuza devam ediyoruz.

Hükümet olarak, bundan sonra da üreticimizin yanında durmaya, ekonomimizi güçlendirmeye ve halkımıza destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Hayırlısı olsun.