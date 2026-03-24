Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

-Özdenefe

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Krizin Gölgesinde Turizm” konulu güncel konuşmasında, ülkedeki lokomotif sektörlerin yükseköğretim, inşaat ve turizm olduğunu ifade ederek, yükseköğretim ve inşaat sektörüne plansızlık, programsızlık nedeniyle tahribat verildiğini söyledi.

Turizmin de bu şekilde görmezden gelinmesine izin verilme lüksü olmadığını kaydeden Özdenefe, ekonomide daralma sinyallerine dikkat çekerek, sektörün desteklenmemesi durumunda ülke ve maliyenin de etkileneceğini belirtti.

“İki haftadır açıklanan paketler içerisinde turizmin T’si yok” diyen Özdenefe, kayda değer bir icraat ortaya konmadığını dile getirdi. Özdenefe, bütçede turizme ayrılan rakamın da bütçenin yüzde 1.5’ini aşmadığını kaydetti.

İstihdam ve iş gücü piyasasındaki rakamlara değinen Özdenefe, turizmin istihdama katkı oranının yüzde 15 olduğunu söyledi. Özdenefe, turizmin, gayri safi yurt içi hasılaya katkısının da yüzde 15-20 bandında olduğunu ifade etti.

Bayramda küçük otellerde doluluk oranının yüzde 5, beş yıldızlı büyük otellerde ise yüzde 20 bandında olduğunu dile getiren Özdenefe, öte yandan İngiltere’den gelen turist sayısının sıfırlandığını söyledi.

Hükümetin bu verilere rağmen önlem almadığı eleştirisinde bulunan Fazilet Özdenefe, “Hem suçlu hem güçlü” psikolojisinde olunduğunu savundu. “Dünya savaşta, elimizden bir şey gelmez” kolaycılığının “kabul edilemez” olduğunu belirten Özdenefe, hükümetin, ülkenin önünü açma erdemini göstermediğini söyledi.

Otellerin daralmaya gidebileceği uyarısında bulunan Özdenefe, elektrik maliyetlerinin aşağıya çekilmesi için planlama yapılması gerektiğini kaydetti. “Devlet bir plan, model ortaya koymalı” diyen Özdenefe, kriz döneminin sadece turizmi değil birçok sektörü etkilediğine dikkat çekti.

“Bu yönde atılan bir adım yok, buna dikkat çekmek adına konuşma yaptım” diyen Özdenefe, hükümete, “acilen iş yapılması” çağrısında bulundu.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise, turizm konusunda hükümetin yaptığı katkılara değinerek, çalışma hayatıyla ilgili konularda bilgi verdi. Savaş ortamında en çok turizm sektörünün etkilediğini ifade eden Hasipoğlu, tanıtım ve pazarlamanın önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu, hükümetin her ay 260 Milyon TL olacak şekilde prim desteğini başlattığını, 75 bin kişinin bundan yararlanacağını belirtti.

Turizm sektöründe daha fazla Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve üçüncü ülke vatandaşlarının çalıştığına işaret eden Hasipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve üçüncü uyruklulara bu prim desteklerini 260 Milyonluk paket içerisinde devam ettirdik” dedi.

Otellerde 6 bin 692 TC vatandaşı, 3 bin 601 üçüncü ülke vatandaşı ve yaklaşık 2 bin KKTC vatandaşı çalıştığını kaydeden Hasipoğlu, KKTC vatandaşlarının 1221’inin erkek, 900’ünün kadın olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, toplamda turizm sektöründe çalışan 12 bin 314 kişiye prim desteği verildiğini, bunun da karşılığının 25 Milyon 572 bin TL olduğunu belirtti.

KKTC vatandaşı olmayan üçüncü uyruklu bir kişiye, otel sahibi konaklamasını sağlıyorsa ve sabah, öğle, akşam yemeğini veriyorsa maaşından toplam yüzde 40 indirim yapabileceğine ilişkin yasa tasarısının Komitede olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bunun inşaat sektörü gibi turizmcilerin de talebi olduğunu söyledi. Bu imkânın işverenlere sağlanması görüşünü dile getiren Hasipoğlu, bu konuda ortak bir irade ile hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

-Kürşat

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat, “Üretimde Yaşanan Sorunlar, Gıda Enflasyonu” konulu güncel konuşmasında, dünyada savaşların gölgesinde gıda enflasyonu da yaşandığını söyledi. Üretim maliyetlerinde artışlar söz konusu olduğunu dile getiren Kürşat, tedarik zincirindeki sıkıntıların ülkeyi de etkilediğini ifade etti.

Hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerine değinen Kürşat, akaryakıt fiyatlarında çok ciddi artışlar olduğunu gözlemlediklerini ancak 2019’dan itibaren ekonominin ve maliyenin “kötü” yönetildiğini iddia etti. “Hükümetin yanlış politikalarının bedelini halk ödüyor” diyen Kürşat, bu yıl savaş çıkmadan bütçe açığının 25 Milyar TL olarak öngörüldüğünü hatırlattı.

Akaryakıt zamlarının girdi maliyetlerini olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Kürşat, bunun en çok da üretim sektörünü ilgilendirdiğini belirtti. Tarımsal üretimde kullanılacak mazot fiyatlarıyla ilgili hükümetin bir planı olup, olmadığını soran Kürşat, gübre fiyatları ve tedariğinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

Hükümetin açıkladığı kredi destek paketlerine değinen Kürşat, “Faizler, sabit mi kalacak, yoksa değişken mi olacak?” sorusunu sordu. Küçükbaş hayvan üreticilerinin çok ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu ifade eden Kürşat, hibe arpa ve doğrudan gelir desteklerinin ne zaman verileceğini sordu.

Üreticinin süt ödemesinin ötelendiğini kaydeden Kürşat, “Çok ciddi bir keşmekeş söz konusu” dedi. Hükümetin acil tedbir alması gerektiğini belirten Kürşat, “İç piyasayı hareketlendirmeniz lazım” diye konuştu. Kürşat, yapılması gerekenler noktasında bazı önerilerde bulundu.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Hüseyin Çavuş, Kürşat’a yanıt verdi. Partizanlık eleştirisine cevap veren Çavuş, “En fazla Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan istihdam yapan hükümetiz… Partizanlık yapmıyoruz, yapmayacağız” dedi.

Akaryakıt desteklerini son üç yıldır tam anlamıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Çavuş, savaş nedeniyle dünyanın akaryakıt fiyatlarıyla mücadele ettiğini, KDV’yi sıfırladıklarını ifade ederek, fiyat ve destekler açısından iyi bir noktada olduklarını kaydetti. “Ancak kaygılıyız” diyen Çavuş, akaryakıt fiyatlarının sadece üretimi değil turizmi, herkesi de etkilediğini belirtti. Çavuş, “Hükümet olarak elimizi taşın altına koyup, vatandaşa, üreticiye yansıtmamaya çalışıyoruz” dedi.

Borçlar ve krediler konusuna da değinen Çavuş, gübrede büyük bir faiz farkını üzerlerine aldıklarını söyledi. Bakan Çavuş, 10 bin tonluk hibe arpa için ihaleye çıkıp, üreticiyle buluşturacaklarını ifade etti.

Çavuş, küçükbaşta kulak numarası doğrudan gelir desteğinin en kısa sürede ödeneceğini, yarın Bakanlar Kurulu, daha sonra Maliye Bakanlığı ile toplantıları olduğunu söyledi.

Küçükbaşta soğuk zincir yatırımlarının önünün açılması gerektiğini ifade eden Çavuş, öte yandan en sıkışık günlerde dahi sütlerin toplandığını dile getirdi. “Etçil ırklara geçilmeli” söyleminin doğru olduğunu dile getiren Çavuş, son üç yıldır etçil ırklara geçilmesi için destekler verdiklerini belirtti.

Ülkeye süt tozu fabrikasının kurulması için fizibilite çalışmasının tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Çavuş, “İnşallah önümüzdeki hafta fizibilitesi bitecek. Yeri hazırdır. Haspolat’ta” dedi.

-Besim

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “UBP’nin 7 Yıllık Karnesi: Bakıma Muhtaç Yaşlılar Yalnızlığa Mı Terk Edildi?” konulu güncel konuşmasında, yaşam koşullarının iyi olmasının her yaşlının hakkı olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmetlerine kolay erişebilme hakkının da her yaşlının hakkı olduğunu dile getiren Besim, “Yaşlılara Saygı Haftası’nda yaşlılarımıza ne gibi kolaylıklar sağladık?” sorusunu sordu.

Dünyada yaşlı nüfusun gittikçe arttığını kaydeden Besim, yaşlı bakımı ile ilgili konuların toplumsal olduğunu ifade ederek, ülkede çok ciddi yasal eksikler olduğunu belirtti.

Özel Bakım Evleri, Özel Huzurevleri Yasası ile ilgili 10 yıldır konuştuğunu kaydeden Besim, geçen nisan ayında Meclis’e gelen yasanın, bir yıla yakındır tekrardan gündeme gelemediğini söyledi. Besim, yasanın düzeltmesinin tamamlanıp, Meclis’e gelmesi çağrısı yaptı.

Ülkede yapısal altyapı eksiklikleri olduğunu kaydeden Besim, ülkede bulunan üçü devlet, beşi özele ait bakım evinde 300 civarı kişinin barındığını söyledi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin 300 yatağa çıkabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Filiz Besim, Sınırüstü Bakım Evi’nin 2021’den kapalı olduğunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın burayı bünyesine aldığını ancak teşkilatlanmasının yapılamadığını belirtti.

Özel bakım evlerinin desteklenmesiyle ilgili politikalar üretilmesi gerektiğini kaydeden Besim, evde bakımın önceliklendirilmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili ciddi politikalar üretilmesi gerekliliği üzerinde durdu.

Eğitimli hasta bakıcılar yetiştirilmesi için nasıl bir çalışma yapıldığını soran Besim, üniversitelerin bu konuda teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Besim, hastanelerde hasta bakıcı sorununun çok ciddi boyutta olduğuna da dikkat çekti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, “Bu konu üzerinde çalıştığımız, planlama yaptığımız ve çözüm ürettiğimiz bir konudur” dedi.

Girne Hastanesi’ni bitirdiklerini, ilerleyen günlerde Ankara’ya gideceklerini, cihazların tümünün ihale süreçlerinin hızlandırılacağını ifade eden Dinçyürek, hastanenin açılmasıyla ilgili son noktaya geldiklerini söyledi.

Dinçyürek, Girne Hastanesi taşındığı andan itibaren bugünkü Girne Akçiçek Hastanesi’nde, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi gibi palyatif bakım adına ek bir kapasite oluşturacaklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek ayrıca, “Yeni Lefkoşa Hastanesi bittiği ve taşındığı zaman, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi renove edilecek ve 50 yataklı ayrı bir palyatif bakım ünitesi olacak” dedi.

Yaşlılar için evde bakımın çok önemli olduğunu dile getiren Dinçyürek, bunu sağlamak için devletin katkı koyması gerektiğini, birçok bölgede başlattıklarını, daha da artırmaları gerektiğini belirtti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı değişiklik yasası hayata geçtiği zaman hekim ve hemşire kadrolarının güçlendirileceğini kaydeden Bakan Dinçyürek, ayrıca fizyoterapistler ve diyetisyenlerle ilgili yasaya ilave kadrolar tahsis edileceğini söyledi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise konuşmasına, “Yaşlılar bizim kıymetlilerimiz” diyerek, başladı. Esas amaçlarının yaşlıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu vurgulayan, Hasipoğlu, çalışanların eğitimiyle ilgili çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

Lapta Huzurevi’nin 2011 yılından beri hala kirada olduğunu ve yüksek miktarda kira ödenmeye devam edildiğini dile getiren Hasipoğlu, bu konuda KEİ ofisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ayırdığı bir bütçe ve başlatılmış bir inşaat olduğunu kaydetti, “Onu tamamlamak için görüşmelerimiz devam ediyor KEİ ofisiyle” dedi. Hasipoğlu, Lapta Huzurevi ve Kalkanlı Yaşam Evi’nde her bir yaşlıya bir personel düşecek şekilde hizmet verildiğini söyledi.

Sınırüstü Bakım Evi’ni, Bakanlığın bünyesine aldıklarını ifade eden Hasipoğlu, personel için ihaleye çıkıldığını, bu yıl içerisinde Sınırüstü Bakım Evi’ni açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Evde hizmetinin önemini vurgulayan Hasipoğlu, hasta bakıcının bu anlamda çare olduğunu söyledi. Sosyal yardımlarla ilgili bir yasayı Meclis gündemine getirip, sosyal yardım maaşlarını iyileştirmek için çalışmaları olduğunu açıklayan Hasipoğlu, Özel Bakım Evleri ve Huzurevleri Yasa Tasarısının ciddi düzenlemeler içerdiğini kaydetti. Hasipoğlu, yasanın hep birlikte geçirilmesini temenni etti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim yeniden söz alarak, evde bakım veren insanların eğitiminin de gündeme getirilmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yerinden söz alarak, sosyal yardım yasasında bu hususlara da yer verilebileceğini söyledi.