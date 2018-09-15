Kundaklama olayında 1 kişi tutuklu!

Gazimağusa’da salı günü Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “WRC Kaporta” isimli iş yerinin kundaklanması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen F.D. (E-23) ve A.K.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

GİRNE’DE ÇEK HIRSIZLIĞI

31 Ağustos 14 Eylül tarihleri arasında Girne'de faaliyet gösteren Mustafa Aladağ İnşaat Ltd isimli iş yerinde çalışan M.Ç.’nin (E-42) işvereni adına ısdar olunan Garanti Bankası’na ait 8 çek yaprağını çalarak kendi adına doldurup imzaladıktan sonra başka bir bankada bulunan kendi hesabına yatırarak sahtekarlıkla 237 bin 500 TL para temin ettiği tespit edildi.

M.Ç. tutuklandı.

TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVDEN 800 TL ÇALDI

Yenikent’te Tomurcuk Sokak üzerinde bulunan Münevver Damdelen’e ait eve dün temizlik yapmak için giden İ.Ç.(K-35) el çantası içerisinden 800 TL nakit parayı çalmaktan tutuklandı.

HIRSIZLIK (GELİŞME)

Serhatköy’de, Serhatköy Camisi’nin avlusu içerisinde demir kule üzerinde monteli bulunan çan (kilise çanı) 24 Ağustos tarihinde meçhul şahıs/lar tarafından bulunduğu yerden sökülerek çalınmıştı.

Yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.S.(E-22) ve M.Ö.(E-32) tespit edilerek tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO VE KIYMETLİ METALLER YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda E.A.(E-46) dün beraberinde bulundurduğu 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 74.000 TL nakit parayla ve 10.000 ABD dolarından fazla olan 14 adet 22 ayar altın bileziği yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.

KAYIP ŞAHIS

Gazimağusa da sakin Yunus Erdem (E-30) dün 14.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve hala geri dönmedi. Adı edilen aranıyor.

GÜZELYURT’TA HUZUR OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü dün sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kahvehaneler kontrol edildi.Yapılan denetimler ve kontroller sonucu ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucu 250 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 26 araç sürücüsü hakkında ise ileri işleme gidildi.