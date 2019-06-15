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Küpeli 3 gün tutuklu kalacak

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:01
Küpeli 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Ülkemize başkasına ait kimlik ile 2017 yılında giriş yapan zanlı Mikail Küpeli önceki gün gerçekleştirilen huzur operasyonunda tespit edilerek tutuklandı. Küpeli tutuklama süresi talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İbrahim Varol zanlının "Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürmek, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmek Ve KKTC'ye Kanunsuz Giriş Yapmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Mağusa'da gerçekleştirilen huzur operasyonunda tespit edildiğini ve ülkeye 25 Aralık 2017 tarihinde Girne'de, Girne Turizm Limanından zanlı Mikail Küpeli'nin Türkiye'de üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelemiş olduğu Sertan Cevizci’ye ait TC Nüfus Cüzdanını görevli muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürüdükten sonra KKTC'ne giriş işlemlerini yaptırmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin edip KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığının tespit edildiği söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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