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“Kurban bağışlarınız, çocuklara ilaç olsun!”

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, halka kurban bayramında bağışlarla vakfa destek olmaları için çağrıda bulundu.

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:57
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“Kurban bağışlarınız, çocuklara ilaç olsun!”

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın birincil amacının, çocukların kanser teşhisiyle başlayan yolculuklarında en doğru, hızlı ve başarılı tedaviye kavuşmalarını mümkün kılınması olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Çocukların, kesintisiz bir şekilde tedavi edilebilmesi için ilaç tedariğinin sağlanabilmesi adına kurban bağışlarınızı Kemal Saraçoğlu Vakfı’na yaparak, siz de destek olabilirsiniz” denildi.
Açıklamada, bağışlarını banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binasını ziyaret ederek veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşarak gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları şöyle: Asbank 300010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

Anahtar Kelimeler:
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Ve Kanserle Savaş Vakfı
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