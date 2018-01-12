Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için anma mesajları yayınlandı

3’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI EROĞLU DENKTAŞ’IN ÖLÜMÜNÜN 6’NCI YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş için “O Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatanseverdi. Yaşadığı çağı doğru okumuş, çağın ulus devletler çağı olduğunu iyi kavramış, kendini iyi yetiştirmiş, çağdaş değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk halkını topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşımıştır” dedi.

Eroğlu, Denktaş’ın ölümünün 6. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük mücadelesini, bu topraklarda özgür, egemen devlet sahibi bir halkın ferdi olarak yaşamak isteyen her KKTC vatandaşının çok iyi okuması gerektiğini ifade eden Eroğlu, her KKTC vatandaşının Denktaş’ın mücadelesini, yaptıklarını çok iyi bilmesi, anlaması ve anlatması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık davasının Denktaş’ın oluş sebebi, adeta yaşamının ta kendisi olduğunu belirten Eroğlu, “Kıbrıs Türk Halkı’nın 1950’li yıllardan 2005 yılına kadar uzanan yaklaşık 55 yıllık tarihinin her önemli noktasında Kurucu Cumhurbaşkanımızın yaşamsal kararları ve katkıları vardır.

Ne mutlu ki, rahmetli liderimiz gayesine ulaşmıştır” dedi.

Bir zamanlar hayalini kurduğu devlet kurmanın verilen mücadele sayesinde gerçekleştiğini ifade eden Eroğlu, mesajına şunları kaydetti:

“O Devlet yaşıyor ve inanıyoruz ki hep yaşayacak. Ancak mücadele henüz bitmemiştir. Rum komşularımız hala haklarımızı gasp etmekte, dünyanın önde gelen ülkeleri ise çıkarları uğruna Rum uyuşmazlığına ve haksız tutumuna ses çıkarmamaktadır.

İşte bu nedenle dün olduğu gibi bugün de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mücadelesi ve sözleri bizlere rehber olmaya devam etmelidir. Sayın Denktaş’ın ‘Devlete, egemenliğe, halka, sahip çıkınız’ sözlerini hep aklımızda tutmalıyız. Ölümünün altıncı yılında bir kez daha rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Denktaş’ın hürriyet mücadelemizdeki yerini ve öğütlerini asla unutmayacağız, söylediklerini, yaptıklarını asla unutmayacağız.”

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KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN 6. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın “Toros” kod adlı kurucusu, Mukavemetçi Mücahit, mücadeleci lider ve devlet adamı Rauf R. Denktaş’ın bıraktığı boşluğun Kıbrıs Türk halkı ve Türk dünyasında derinleşerek devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 6. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bayar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı ölümünün 6’ncı yıl dönümünde özlem, sevgi, saygı ve şükranla andıklarını kaydetti.

Bayar, mesajında,” Geçen altı yıl içinde O’nu hiç ama hiç unutmadık. O hep aramızda oldu. her zaman bizlere rehber oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var oldukça O da sonsuza dek var olacaktı” dedi.



Efsane Lider Rauf R. Denktaş’ın tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği için harcadığını belirten Bayar, “ Ne mutlu O’na ki Mücahit halkımız ve Özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’le birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını gerçekleştirmiş ve “Kurucu Cumhurbaşkanı” olarak adını tarihe yazdırmıştır. Ve ne mutlu Kıbrıs Türk Halkına ki bugün kendi Devletinin çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bayar, Denktaş’ın, “Halkım beni Türk askerini Ada’ya getiren adam olarak hatırlasın” derken, en büyük eseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni miras olarak emanet ettiğini vurguladı.

Denktaş’ın son nefesine kadar davayı savunduğunu ifade eden Bayar, “Çok çalıştı, sevecen ve duygusal bir dünyası ama geniş bir yüreği vardı. Zeki, esprili, hazır cevap ve hitap kabiliyeti çok yüksek, dinini, ailesini ve halkını seven, sanatçı ruhu ile tanınan çok yönlü liderimizdi” ifadelerini kullandı.



Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün eşitliği konusunda KKTC’nin bir günlüğüne dahi olsa tanınması gerektiğini her zaman vurguladığını kaydeden Bayar, eşitlik tanınmadan yapılacak bir anlaşmanın kalıcı olmayacağını ifade etti.

“Rum hala bugünkü gerçeklerden uzak, yaşayabilir bir barış için değil, bizi azınlık olarak sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yamamak için düşmanca davranışlarını artırarak sürdürmektedir” diyen Bayar, “Gelinen bu kritik aşamasında, bize düşen görev; devletimize, dört elle sarılmak birlik ve beraberlik içinde Anavatanımızın desteğinde Kurucu Cumhurbaşkanımızın emanetine ve vasiyetine sahip çıkmaktır. Altıncı ölüm yıldönümünde Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’a Allah’tan gani gani rahmet dileriz. O her zaman kalbimizde yaşayacak ve asla unutulmayacaktır” dedi.

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ÖZGÜRGÜN: “DENKTAŞ, ÖRNEK BİR LİDER OLARAK GERİDE BÜYÜK İZLER BIRAKTI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, hayatını Kıbrıs davasına adadığını, son nefesine kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar verdiğini kaydetti.

Özgürgün, uzun yıllar süren bağımsızlık mücadelesinde O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuştuğunu ifade etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 6. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgürgün mesajında “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik etmiş büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 6. Yıl dönümü nedeniyle saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

“ÖRNEK BİR LİDER OLARAK GERİDE BÜYÜK İZLER BIRAKTI”

Denktaş’ın en sıkıntılı dönemlerde kararlı duruşu, engin bilgi birikimi, fikir ve idealleriyle halkının yolunu aydınlatan örnek bir lider olarak geride büyük izler bıraktığını ifade eden Özgürgün, “Geçmişte verilen onurlu mücadelelerde O’nun yeri, varlığı ve bugünlere gelene değin ortaya koyduğu ilke ve değerleri daima hatırlanacak, genç nesillere rehberlik edecektir. En asli görevimiz, Rauf Raif Denktaş’ın bizlere emanet ettiği devletimize tüm gücümüzle sahip çıkmak ve yaşatmaktır” ifadelerini kullandı.

Özgürgün, Denktaş’ın manevi huzurunda saygıyla eğildiklerini kaydetti ve Denktaş’ı özlem, minnet ve rahmetle andı.

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KIBTES, DENKTAŞ'IN 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı Bilal Akbayır, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 6’ncı ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Hayatını Kıbrıs Türkü'nün var oluş mücadelesine adayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının altıncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.” diyen Akbayır şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, Anavatan Türkiye'yle fikir ve gönül birliği içinde, dirayetle ve fedakârlıkla savunmuştur. Bu yolda karşılaştığı her türlü zorluğu üstün liderlik vasıflarıyla aşmış olan merhum Denktaş, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki ve kalplerimizdeki yerini daima koruyacaktır.

Bu bağlamda bizler Kıbrıs Türk öğretmenleri ve eğitim çalışanları olarak bilimi rehber alan anlayışı ilke edinerek Atatürk’ün çizdiği yolda ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın bize emanet ettiği değerleri savunarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni aydınlık yarınlara taşımak için büyük bir inanmışlıkla yolumuza devam edeceğimizi, manevi huzurunda bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun!”

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