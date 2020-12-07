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"Kuruluşunda yer aldığım son hükümet"

Serdar Denktaş azınlık hükümeti oluşumuna neden destek verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile anlatmaya çalıştı

07 Aralık 2020 Pazartesi 22:19
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"Kuruluşunda yer aldığım son hükümet"

DP Milletvekili Serdar Denktaş, “Bazı fikir önderi maskesiyle ahkam kesenlere sessiz sessiz bağırıyorum” diyerek, ülkedeki hükümet boşluğuna son verecek bir katkıda bulunduğunu belirtti; “Koltuk için değil insanımızın geleceği için...” dedi.

"AHKAM KESENLERE SESSİZ SESSİZ BAĞIRIYORUM..."

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ülkemizdeki bazı fikir önderi maskesiyle ahkam kesenlere sessiz sessiz bağırıyorum” dedi.

Aylardır ülkedeki hükümet boşluğu olduğunu vurgulayan Denktaş, “Komisyonlarda otomatiğe bağlanmış ve ancak hükümet kararı ile durdurulabilecek zamlar ardı ardına geliyor. Ay başı kapının ardında... Esnaf iflas batağında...” dedi.

"BELKİ KURULUŞUNDA YER ALDIĞIM SON PARTİ..."

 Önce UBP sonra CTP’nin hükümet kurma görevi aldığını ancak sonuçsuz kaldığın anımsatan Denktaş, “Bu duruma son verecek bir katkıda bulundum. Koltuk için değil insanımızın geleceği için... Vaad edilen gelecek gerçekleşecek mi hep birlikte görmek için... Memleket geleceğinin kişisel kapris ve hırslara heba edilemeyeceğini bazılarına göstermek için” dedi.

Bu hükümetin belki kuruluşunda yer aldığı son hükümet olacağını söyleyen Denktaş, “Bu hükümetin oluşmasından hoşnut olmayanlar ne olması gerektiğini söyleseler yine ses çıkarmazdım. Seçim isteyenlerin neden istediğini anlayabilecek kadar uzun süre siyasette yer aldım. O yüzden onlara cevap vermeye bile gerek yok” ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ HÜKÜMET BİLE HÜKÜMETSİZLİKTEN İYİDİR"

En kötü hükümetin bile hükümetsizlikten iyi olduğunu ifade eden Denktaş, “Umudum ötelenmiş sorunların üstüne bir an önce düşülmesidir... Hayırlısı” dedi.

Denktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Ülkemizdeki bazı fikir önderi maskesiyle ahkam kesenlere sessiz sessiz bağırıyorum. Aylardır hükümet yok... Komisyonlarda otomatiğe bağlanmış ve ancak hükümet kararı ile durdurulabilecek zamlar ardı ardına geliyor. Ay başı kapının ardında... Esnaf iflas batağında. Önce UBP sonra CTP hükümet kurma görevi aldı ama sonuç hükümetsizliğe devam. Bu duruma son verecek bir katkıda bulundum.Koltuk için değil insanımızın geleceği için.. .Vaad edilen gelecek gerçekleşecekmi hep birlikte görmek için... Memleket geleceğinin kişisel kapris ve hırslara heba edilemeyeceğini bazılarına göstermek için... Bu belki kuruluşunda yer aldığım son hükümet olacak... Bu hükümetin oluşmasından hoşnut olmayanlar ne olması gerektiğini söyleseler yine ses çıkarmazdım. Seçim isteyenlerin neden istediğini anlayabilecek kadar uzun süre siyasette yer aldım... O yüzden onlara cevap vermeye bile gerek yok.. Unutmayalım...En kötü hükümet bile hükümetsizlikten iyidir... Umudum ötelenmiş sorunların üstüne bir an önce düşülmesidir...Hayırlısı."

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