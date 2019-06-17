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"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" tanıtılıyor

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:13
"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" tanıtılıyor

amer Öncül ve Maria Siakalli tarafından hazırlanan üç dilli (Türkçe /Yunanca /İngilizce) "Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" Baranga Yayınları tarafından yayımlandı. 
Açıklamaya göre, Fikret Demirağ ve Niki Marangu anısına hazırlanan Şiir Seçkisi, "Farklı kuşaklardan (Günümüz Türkçe ve Rumca yazan) şairlerin, çağdaş şiir coğrafyasındaki varlıklarına; kültürel ve poetik benzerlik ve ayrışmalarına tanıklık edebilecek bir eser yaratmak" amacı güdülerek hazırlandı.
Seçkinin tanıtımı 19 Haziran Çarşamba saat 19.00'da Arabölge'deki Fulbright Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri
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