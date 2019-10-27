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Kuyuya düşen avcı, kurtarıldı

Hüseyin Kondoz, olay yerine giden polis ve askerî personelin yardımıyla düşmüş olduğu kuyudan çıkarıldı

27 Ekim 2019 Pazar 18:07
Kuyuya düşen avcı, kurtarıldı

Yılmazköy petrol istasyonunun doğu kısmında bugün saat 14:45 sıralarında, avlamakta olan Hüseyin Kondoz (E-32) isimli şahıs dere yatağı kenarında yürüdüğü sırada ağzı kuru otlardan dolayı görünmeyen içinde su bulunan yaklaşık 4,5 -5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Hüseyin Kondoz, olay yerine giden polis ve askerî personelin yardımıyla düşmüş olduğu kuyudan çıkarıldı. Söz konusu şahsın sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi.

Ardından kuyu içerisinde kalan Hüseyin Kondoz’a ait av tüfeği de polis tarafından kuyudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin KondozAvKıbrıs
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