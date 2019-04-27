Kuzey Kıbrıs Rallisi için Gözetmen Semineri yapılıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde (KTSYD) 29 Nisan Pazartesi akşamı 19.00'da gerçekleşecek olan 2019 Ralli Şampiyonası Gözetmen Semineri'ne tüm gözetmenlerin ve gözetmen olmak isteyenlerin katılımının beklendiği duyuruldu.

Seminer kapsamında 17-18-19 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi'nde geçilecek etaplarla ilgili çalışma yapılacağı bildirilirken, ikinci etap çalışmalarının Türkiye'den gelecek olan FIA onaylı yetkililer tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili konuşan KKTOK Sportif Direktörü Canben Özpaşa, seminerde lisanslı hakemlere yeni lisansların da verileceğini, eski lisanslı hakemlerin ise lisans yükseltme planının yapılacağını kaydetti.

Özpaşa, sorunsuz organizasyonların temelinde güvenlik önlemlerinin hayati önemine de değinerek, gözetmenlerin ve gözetmen adaylarının eğitimine her daim önem gösterdiklerini kaydetti. Özpaşa, otomobil sporlarına gönül veren ve organizasyonlara aktif katılım sağlamak isteyen her bireye kapılarının açık olduğunu da belirtti.