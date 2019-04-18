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Kuzey Kıbrıs'taki ilk kalp nakli

Kuzey Kıbrıs'ın ilk kalp nakli dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi

18 Nisan 2019 Perşembe 08:53
Kuzey Kıbrıs'taki ilk kalp nakli
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Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan yapay kalp naklinin ardından şimdi de canlı kalp nakli ameliyatı yapıldı

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Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleşen kalp naklinin, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi’nde oldu

45 yaşındaki Veli Çelik isimli hastaya kalp nakli yapılan operasyonu, Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu, KVC ameliyathane ekibi ve Türkiye’den gelecek olan Kardiyovasküler Cerrahi bölümü ekibi ile gerçekleştirdi

Beyin ölümü gerçekleşmiş bir gençten alınan kalp, kalp yetmezliği yaşayan Veli Çelik’e nakledilerek, sağlık alanında Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk gerçekleştirildi.

Kıbrıs Postası

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Anahtar Kelimeler:
Kalp NakLİKuzey Kıbrıs
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