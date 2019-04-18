Kuzey Kıbrıs'taki ilk kalp nakli

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan yapay kalp naklinin ardından şimdi de canlı kalp nakli ameliyatı yapıldı
45 yaşındaki Veli Çelik isimli hastaya kalp nakli yapılan operasyonu, Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu, KVC ameliyathane ekibi ve Türkiye’den gelecek olan Kardiyovasküler Cerrahi bölümü ekibi ile gerçekleştirdi
Beyin ölümü gerçekleşmiş bir gençten alınan kalp, kalp yetmezliği yaşayan Veli Çelik’e nakledilerek, sağlık alanında Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk gerçekleştirildi.
Kıbrıs Postası