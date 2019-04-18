Kuzey Kıbrıs'taki ilk kalp nakli

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan yapay kalp naklinin ardından şimdi de canlı kalp nakli ameliyatı yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleşen kalp naklinin, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesi’nde oldu45 yaşındaki Veli Çelik isimli hastaya kalp nakli yapılan operasyonu, Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu, KVC ameliyathane ekibi ve Türkiye’den gelecek olan Kardiyovasküler Cerrahi bölümü ekibi ile gerçekleştirdi

Beyin ölümü gerçekleşmiş bir gençten alınan kalp, kalp yetmezliği yaşayan Veli Çelik’e nakledilerek, sağlık alanında Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk gerçekleştirildi.

Kıbrıs Postası