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Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası bugün başlıyor

11 Ocak 2020 Cumartesi 10:14
Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası bugün başlıyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın “KKTC turizmi geleceğini planlıyor” sloganıyla düzenleyeceği “Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası” gerçekleştiriliyor.

Turizm Şurası, bugün saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu komisyon çalışmaları yapılacak.

Komisyon ve değerlendirme çalışmaları yarın saat 14.30’da tamamlanacak ve basın açıklaması yapılacak.

Şurada; “Turizm Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Yatırım-Teşvik-Finansman, Turizmde Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi, Turizmde Ürün Çeşitliliği ve İç Turizm, Turizm Eğitimi ve İstihdamı,Turizmde Tanıtma ve Pazarlama, Turizmde Ulaşım, Konaklama Sektörü, Seyahat Acentacılığı, Dijital Turizm ve İnovasyon, Gastronomi Turizmi” olmak üzere 10 komisyonda çalışmalar yapılacak.

Şurada ortaya çıkacak raporlar ışığında ülkenin turizm stratejilerini gözden geçirerek gerçekçi, sürdürülebilir ve güncel bir eylem planı oluşturacak.(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Turizm ŞurasıKuzey Kıbrıs
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