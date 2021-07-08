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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı PCR Merkezi İle İlgili Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Ercan Havalimanı’nda, laboratuvarlı Kovid-19 Test Merkezi açmasıyla ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:45
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı PCR Merkezi İle İlgili Açıklama

Açıklamada, Ercan Havalimanı’nda açılacak merkezin tamamen yasal olduğu, tüzük gereği Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın salgın hastalıklarla mücadelede de faaliyet gösterebileceği ve sağlık merkezi veya laboratuvar gibi tesisleri açarak işletme yetkisine sahip olduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye girişlerde uygulanan mevcut PCR test uygulamasıyla zaman kayıpları yaşandığı, yolcuların test sonuçlarını beklemeksizin ülkeye giriş yaptığı iddia edilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın ekonomik, güvenilir ve hızlı PCR testlerinin yapılacağı KOVİD-19 Test Merkezi projesinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’nın Ercan Havalimanı’nda tarafımıza tahsis ettiği binada kurulan KOVİD-19 Test Merkezi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, yasal zorunluluk gereği mevcut bir laboratuvarın da kurumumuza devir işlemleri başlatılmıştır” denildi.

Türkiye’de yerli bir firma tarafından üretilen ve Ankara Hacettepe Üniversitesi’nin onayladığı PCR test kitlerinin kullanılacağı KOVİD-19 PCR Test Merkezi’nde, 30 dakikada yüzde 97 doğruluk oranı ile hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilerek, Sağlık Bakanlığı sistemine aktarılacağı kaydedilen açıklamada, böylece toplum sağlığının korunmasının yanı sıra hem zaman hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlanması hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak proje sürecinde yetkili tüm makamlarla istişare edip, yasal mevzuatlar takip edilmiştir. Ticari kaygı gözetmeksizin, tamamen toplum sağlığı adına mücadele yürütürken, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, asılsız ve mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk KızılayıErcan Havalimanı
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