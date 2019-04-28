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Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali açılışı yapılacak

29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14:30 da Vadili de Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali Açılış Töreni yapılacak.

28 Nisan 2019 Pazar 12:09
Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali açılışı yapılacak
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Mobil iletişimde, teknolojide ve halka hizmette birçok ilke imza atan Kuzey Kıbrıs Turkcell yarın da Turkcell Grup şirketler içinde ilk ve tek olacak olan güneş enerji santralinin açılışını yapacak.

“Gelecek İçin Temiz Enerji “ sloganı ile projeyi kısa sürede hayata geçiren Kuzey Kıbrıs Turkcell yarın düzenleyeceği açılış törenine, devlet temsilcileri, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu, basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Turkcell iş ortakları, bayileri ve çalışanları da katılacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri Güneş Enerji Santrali Açılış Törenine tüm halkımızın da davetli olduğunu belirtti.

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Kuzey Kıbrıs TurkcellGüneş Enerji SantraliVadiliHaberGündemKıbrıs
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