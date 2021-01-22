Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Mandıradan kuzuları yürüttüler
Mandıradan kuzuları yürttüler
Haspolat'ta iğrenç olay
Haspolat'ta iğrenç olay
Flaş Haber
10'u yerel 12 pozitif vaka
Kapat

Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, A.Y.A, H.Y ve daha sonra tespit edilerek tutuklanan zanlı Ö.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

22 Ocak 2021 Cuma 12:54
675 Okunma
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi

Düzova’da meydana gelen hayvan sirkati ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, A.Y.A, H.Y ve daha sonra tespit edilerek tutuklanan zanlı Ö.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı 18 -19 Ocak 2021 tarihleri 19.00-08.00 saatleri arasında Düzova'da ağıllar bölgesinde zanlıların Düzova’da sakin C.G’ye ait küçükbaş mandırasından yaşları 1 haftalık ve 1 buçuk aylık arasında kulak numarası olmayan 6 adet 3’ü erkek 3’ü dişi kahverengi ve beyaz renkli 2 tane siyah beyaz renkle erkek toplamda 8 adet melez kuzuları kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının söyledi.

Polis konu şahısların 20 Ocak 2021 tarihinde tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandıklarını bahse konu araç ve kuzular emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Yücel Kuşçu yapılan soruşturma kapsamında zanlıların 18 – 19 Ocak 2021 tarihleri 19.00 - 11.00 saatleri arasında yine Düzova ağıllar bölgesinde Lekoşa’da sakin zanlıların çiftçi M.G’nin küçükbaş mandırasından 10 günlük 1 adet beyaz ve 1 adet sadece kulakları siyah renk melez toplanda 2 tane kuzuyu kullanımında bulunan ZRR 376 plakalı araca koymak sureti ile çaldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis söz konusu kuzularında tespit edildiğini tespit edildikleri yerde 15 Ocak tarihinde poliste bulunan hırsızlık şikâyetine konu H.G’ye ait olan ağıldan çalınan 2 adet erkek cakka cinsi, beyaz, 15-20 kilogram olan iki aylık kulak numaraları meçhul kuzuların da tespit edilerek emare yapıldığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada ilk etapta tutuklanan zanlıların verdikleri ifadelerinde suçu zanlı Ö.Ç ile birlikte işlediklerini bildirmeli üzerine zanlının da alınan derdest emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların beyanlarının araştırıldığını belirterek 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
RUM YÜKSEK MAHKEMESİ’NE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
RUM YÜKSEK MAHKEMESİ’NE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim