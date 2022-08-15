La Nouba’da ‘Savaşın İki Yüzü’ gösterimi!

“OE Prodüksiyon” yapımı olan filmde Kıbrıslı Türk oyuncuların yanı sıra Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan da oyuncular rol aldı.

“Savaşın İki Yüzü” filminin konusu

45 yıl önce kocası Ali’yi savaşa gönderen ve ondan bir kez daha haber alamayan Meryem ve en yakın dostu Mustafa’nın yaşamları ölüm döşeğindeki Bekir’in 1974'Kıbrıs Barış Harekâtı' dönemi tanık olduğu bir olayı itiraf etmesi ile değişir. Mustafa hem derin acıları barındıran sırlarıyla hem de Bekir’le baş etmeye çalışırken bu ikiinsanı ve torunları Ali ile Hazal’ın hayatlarını altüst edecek olaylar silsilesi başlar.

Yönetmen: Ömer Evre

Proje Danışmanı: Biket İlhan

Görüntü Yönetmeni: Ali Aslan

Müzik: Tolga Erzurumlu

Oyuncular: Dila Danışman, Sami Hamidi, Batuhan Aydar, Meriç Başaran, Mahmut Gökgöz Ve Ayla Algan, Bülent Bilgiç