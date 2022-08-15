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La Nouba’da ‘Savaşın İki Yüzü’ gösterimi!

Yönetmenliğini Ömer Evre’nin yaptığı “Savaşın İki Yüzü” filminin gösterimi 16 Ağustos Salı akşamı Girne’nin gözme mekanı La Nouba’da yapılıyor. Başrollerinde Sami Hamidi ile Dila Danışman’ın yer aldığı filmin gösterimi saat 20.00’de başlayacak.   

15 Ağustos 2022 Pazartesi 20:25
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La Nouba’da ‘Savaşın İki Yüzü’ gösterimi!


“OE Prodüksiyon” yapımı olan filmde Kıbrıslı Türk oyuncuların yanı sıra Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan da oyuncular rol aldı.

Savaşın İki Yüzü” filminin konusu

   45 yıl önce kocası Ali’yi savaşa gönderen ve ondan bir kez daha haber alamayan Meryem ve en yakın dostu Mustafa’nın yaşamları ölüm döşeğindeki Bekir’in 1974'Kıbrıs Barış Harekâtı' dönemi tanık olduğu bir olayı itiraf etmesi ile değişir. Mustafa hem derin acıları barındıran sırlarıyla hem de Bekir’le baş etmeye çalışırken bu ikiinsanı ve torunları Ali ile Hazal’ın hayatlarını altüst edecek olaylar silsilesi başlar.

Yönetmen: Ömer Evre

Proje Danışmanı: Biket İlhan

Görüntü Yönetmeni: Ali Aslan

Müzik: Tolga Erzurumlu

Oyuncular:  Dila Danışman, Sami Hamidi, Batuhan Aydar, Meriç Başaran, Mahmut Gökgöz Ve Ayla Algan, Bülent Bilgiç

Anahtar Kelimeler:
La NoubaGirneÖmer EvreSavaşın İki Yüzü
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