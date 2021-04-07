LAİKLİKTEN ÖLESİYE NEFRET EDİYORLAR!

Bu yobazların neler yapabileceklerini Madımak’ta yaşayıp gördük!..

Laiklikten ve onu savunanlardan ölesiye nefret ediyorlar!..

Öyle ki, bu yobazlar, 2 Temmuz 1993 yılında Madımak Oteli’ndeki aydınları diri diri ateşe verirken “Kahrolsun Laiklik, Yaşasın Müslüman Türkiye” diye bağırıyorlardı!..

Olayları yatıştırmaya gelen Jandarma’ya, “Allah’sıza asker siper olamaz” diye tepki gösteriyorlardı!..

Bu zihniyet tarih boyunca hiç değişmedi!..

Laikliğin simgesi Uğur Mumcu ve onun gibi düşünen birçok aydını katletti!..

Sayısız aydına hakaret etti, vatan haini ilan etti!..

Şimdi bu dil Dr. Fazıl Küçük’e kadar geldi!..

Sözde bir köşe yazarı Küçük’e hakaretler yağdırdı!..

Aynı kişi Mustafa Akıncı’ya da hakaret içeren bir yazı yazmıştı!..

İşin “ilginç” mi desem, “acı” mı desem pek bilemiyorum ama kendini “laik” olarak adlandıran insanlar, laiklikten nefret eden insanlarla gündüz kavga edip gece hırsızlığa beraber çıkıyorlar!..

Bazı simge isimlere dişlerinin kestiği birisi hakaret edince bir bakıyorsun hepsi birer aslan oluveriyor!..

Fakat bu aslanlar;

-Kıbrıs Türk Toplumu hakarete uğrarken!..

-Bu toplumun laik yapısı tehdit edilirken!..

-Aklımızın ucundan dahi geçirmediğimiz İlahiyat Koleji bu ülkede açılırken!..

-Her köşe başında Kuran Kursları verilirken!..

-Okuldan çok Cami inşa edilirken hepsi birer kediye dönüşüveriyor!..

Onu geçtim, toplum liderlerinin resmen hiçe sayıldığı bir diziyi öve öve bitiremeyenler, dün toplum liderlerine hakaret eden kişiye “Dr. Küçük’e hakaret etmek kimsenin haddine değil” diye utanmadan cevap veriyor!..

Sizlerin sayesinde bizlere hakaret etmek herkesin haddine olmuş kardeşim!..

Öyle ki, daha geçtiğimiz Perşembe günü liderinize hakaret edenleri bizzat sizler ayakta alkışladınız!..

Övgüler yağdırdınız!..

Sorunumuz ne biliyor musunuz?

İşimize geldiği gibi davranıyoruz!..

Mesela Denktaş, Türkiye’den kovulduğunda hepimiz “Denktaş” olmamıştık, aksine aramızda mutlu olanların sayısı haddinden çok fazlaydı!..

O günlerde hepimiz “Erdoğan” olmayı tercih etmiştik!..

Bizler dönemine göre hepimiz Akıncı oluyoruz, hepimiz Atatürk oluyoruz, hepimiz Erdoğan oluyoruz, hepimiz Nazım oluyoruz, hepimiz Hrant, hepimiz Dr. Küçük oluyoruz fakat bir türlü toplum olamıyoruz!...

Oysa Orhan Baylan adlı zatın tüm konuşmasını dinlerseniz, Dr. Küçük’e tek kelimeyle hakaret ettiğini, Kıbrıs Türk Toplumunu ise sayısız kelimelerle aşağıladığını görürsünüz!..