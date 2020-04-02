Lapta Belediyesi'nden Bakanlığa 'bölgeyi karantinaya alın' talebi

Havadis Web TV’de yayınlanan canlı yayına telefonla bağlanan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta’da dün tespit edilen vakanın market çalışanı değil, emekli bir yurttaş olduğunu aktardı.

Vatandaşların sosyal medyada gördüğü iddialar karşısında panik olduğunu dile getiren Aktuğ, “Doğru kaynaklardan bilgi edinelim. Zaman panik olma zamanı değildir” dedi.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgesinin karantinaya alınması için Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunduklarını kaydeden Aktuğ, “Konuyla ilgili Başbakanı da aradım. Vakalar çoğalıyor. İnsanlar bu işin şaka olduğunu sanıyor. Sokak gezmeleri yapanlar var” dedi.

Karantinanın kolay olmadığını söyleyen Aktuğ, karantina uygulamasının hükümetin alabileceği bir karar olduğunu aktardı.

Girne Postası – Burcu Ece Yılmaz