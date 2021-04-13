Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Lapta’da Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ve telefon santrali batı bölgesine elektrik verilemeyecektir” denildi.
Lapta'da 5 saatlik elektrik kesintisi
Lapta’da Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ile telefon santrali batı bölgesine yarın dört saat boyunca elektrik verilemeyecek.
13 Nisan 2021 Salı 14:34
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