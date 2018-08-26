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Lapta'da darp, 2 tutuklu

Lapta’da, aralarında husumet bulunan Malik Güneş’i darp ederek yaralayan iki kişi tutuklandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:07
Lapta'da darp, 2 tutuklu

Polis bültenine göre Lapta Başpınar bölgesinde Timurlenk Sokak’ta dün 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, A.G.(E-26 ) ve H.G. (E-65), aralarındaki husumet gerekçesiyle Malik Güneş’i, vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp etti.

Güneş’in el bileğinin çatlamasına sebep olan söz konusu iki kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
LaptaDarpTutukluHaberKKTC
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