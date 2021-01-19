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Lapta’da dün 8 vaka daha tespit edildi

Lapta bölgesinde geçtiğimiz günlerde görülen 12 Covid-19 vakasının ardından dün de 8 kişinin testi daha pozitif çıktı.

19 Ocak 2021 Salı 11:32
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Lapta’da dün 8 vaka daha tespit edildi

Lapta bölgesinde geçtiğimiz günlerde görülen 12 Covid-19 vakasının ardından dün de 8 kişinin testi daha pozitif çıktı.

Lapta’daki vaka sayısı 20’ye yükseldi, Temaslı Tarama Ekibi, bölgedeki PCR testlerini arttırdı. 

Bölgedeki son durumu anlatan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, vakalarda artış yaşandığını, 12 olan vaka sayısının 20’ye yükseldiğini, dün 8 kişinin daha Covid-19 olduğu bilgisini verdi.

Lapta Belediyesi sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Koronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin saat 15.00’e kadar belediye binasına gitmelerini rica etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişare sonrası PCR Test ekibi şuan itibari ile Lapta Belediye binasında test yapmaya başlamıştır. Test yapmak isteyen vatandaşlarımız saat 15.00’a kadar belediye binamıza gelmeleri rica olunur.

Mesafe kurallarına uyarak belediye binamızda testlerinizi yaptırabilirsiniz.

Temizlik, maske ve mesafe...”

Kaynak : Yenidüzen

Son Güncelleme: 19.01.2021 12:39
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