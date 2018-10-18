Lapta’da tecavüz soruşturması

(Kamalı Haber) - Lapta Başpınar bölgesinde 17 yaşındaki genç kızın aile içinde yaşanan tecavüz olayını dile getirmesi üzerine tutuklanan A.Y ve K.Y dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlılar A.Y ve K.Y’ın “Cinsel tecavüz” suçundan tutuklandığını anlattı. Kardeşler, 17 yaşındaki genç kızın ifadesinde 2010-2016 yılları arasında 6 yıl boyunca dayısı K.Y 2016-2018 yılları arasında ise babası tarafından evde tecavüze uğradığını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Adnan Kardeşler, zanlıların önceki gün tespit edilerek tutuklandıklarını olayla ilgili yapılan sorgulamada ise konuşmadıklarını söyledi. Kardeşler, 17 yaşındaki genç kızın 2017 yılında Lapta Polis Karakoluna babası ve dayısı aleyhinde yine şikâyetçi olduğunu kaydetti. Müştekinin şikâyetinin kısa bir süre sonra geri çekildiğini kaydeden Kardeşler, zanlıların suçlamaları yine kabul etmediklerini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Kardeşler, zanlıların tanıklara etki etmemeleri açısından birer gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, olayın ciddiyetine değinerek soruşturmanın selameti için zanlıların birer gün tutuklu kalmasına karar verdi. Baba ve dayının bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.