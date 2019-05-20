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Laptop çalmıştı teminata bağlandı!

20 Mayıs 2019 Pazartesi 19:58
Laptop çalmıştı teminata bağlandı!
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Gazimağusa’da bir üniversitenin kütüphane içerisinde bulduğu bir öğrenciye ait dizüstü bilgisayarı çalarak bir işletmeye 2 bin 500 TL karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin eden ve elde ettiği paranın tümünü bet ofislerde harcayan Nijerya uyruklu V.C. tespit edilerek tutuklanmıştı. 18.5.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlı bugün 20.5.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Umut İnan, öğrenci olan zanlıyı davasının sonuçlanmasına değin KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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huseyin 2019-05-20 20:45:48

alan kişi ye çalıntı mal kabulunden ceza yok mu aceba?

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