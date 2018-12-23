Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz
Apple'dan şaşırtan itiraf
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı
Tek kişilik uçan araçlar sefere...
banner40

Larnaka Şehitleri anıldı

23 Aralık 2018 Pazar 13:33
Larnaka Şehitleri anıldı

Milli Mücadele yılları ile 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında Larnaka Sancağına bağlı birimlerde şehit düşen ve kayıp olanlar düzenlenen törenle anıldı.

Larnaka Şehitler anıtı önünde yer alan törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, bazı milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri ile yöre halkı katıldı.

Tören saygı duruşu, saygı atışı ve ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

banner41
Daha sonra protokol sırasına göre çelenkler Larnaka Şehitler anıtına konuldu.

Tören de günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,Rumların 21 Aralık 1963 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik olarak başlattığı silahlı saldırılara karşı Larnaka Sancağına bağlı 43 köyde görevlendirilen mücahit askerlerin kahramanca direnerek mücadele ettiğini anımsattı.

Sadıkoğlu, “Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerindeki bu mücadele sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden büyüklerimizden 173’ü ne yazık ki şehit oldu” diyerek, Rumların yaptığı zulmün 20 Temmuz Mutlu Barış harekatı ile son bulduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, milli mücadele yıllarında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

İskele Mücahitler Derneğinden Ali Abdurrahmanoğlu da Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda şehit ve kayıplar verdiğini anlattı.

Bölge okul öğrencilerinin okudukları şiirlerle devam eden anma töreni, okunan dua ile sona erdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Larnaka Şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan CAS çalışanlarıyla görüşecek!
Başbakan CAS çalışanlarıyla görüşecek!
Mustafa Burak Şanlı hayatını kaybetti
Mustafa Burak Şanlı hayatını kaybetti
Yeşil Barış Hareketi, 3 bölgeyi kapsayan emirname konusunda açıklama yaptı
Yeşil Barış Hareketi, 3 bölgeyi kapsayan emirname konusunda açıklama yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim