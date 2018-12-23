Larnaka Şehitleri anıldı

Milli Mücadele yılları ile 1974 Mutlu Barış Harekatı sırasında Larnaka Sancağına bağlı birimlerde şehit düşen ve kayıp olanlar düzenlenen törenle anıldı.

Larnaka Şehitler anıtı önünde yer alan törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, bazı milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri ile yöre halkı katıldı.

Tören saygı duruşu, saygı atışı ve ardından İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra protokol sırasına göre çelenkler Larnaka Şehitler anıtına konuldu.

Tören de günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,Rumların 21 Aralık 1963 yılında Kıbrıslı Türklere yönelik olarak başlattığı silahlı saldırılara karşı Larnaka Sancağına bağlı 43 köyde görevlendirilen mücahit askerlerin kahramanca direnerek mücadele ettiğini anımsattı.

Sadıkoğlu, “Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerindeki bu mücadele sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden büyüklerimizden 173’ü ne yazık ki şehit oldu” diyerek, Rumların yaptığı zulmün 20 Temmuz Mutlu Barış harekatı ile son bulduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, milli mücadele yıllarında şehit düşenleri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

İskele Mücahitler Derneğinden Ali Abdurrahmanoğlu da Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda şehit ve kayıplar verdiğini anlattı.

Bölge okul öğrencilerinin okudukları şiirlerle devam eden anma töreni, okunan dua ile sona erdi.