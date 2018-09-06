LBO Halk Müziği Korosu Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Hasibe Aksaç’ın şefliğini ve eğitmenliğini yaptığı Halk Müziği Korosu kayıtları 12 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl verdiği konserler ile halk müziği severlerin büyük beğenisini kazanan LBO Halk Müziği Korosu’nun çalışmaları LTB Göçmenköy Sanat Parkı içerisinde yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında gerçekleşiyor.

Pazartesi günleri saat 19:00’da gerçekleşen koro çalışmalarında yer almak isteyen herkes koro hakkında bilgi ve kayıt için 0533 844 0479 ve 0533 860 8002 numaralı telefondan LBO’ya ulaşabilecek