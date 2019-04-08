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“Lead Cyprus” adlı bir inisiyatif oluşturuldu

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:07
“Lead Cyprus” adlı bir inisiyatif oluşturuldu
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Cypriot Enterprise Link (CEL) ve CyprusInno adlı kuruluşların, ada çapındaki ekonomik ve sosyal güçlüklerin üstesinden gelebilmek için “LEAD Cyprus” adında ortak bir inisiyatif başlattıkları bildirildi.

İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Cypriot Enterprise Link (CEL), gençlerin öncülüğünü yaptığı ve Kıbrıs’taki girişimcilik yeteneklerini bir araya getirip destekleme kararlılığında olan bir oluşum olarak ve CyprusInno, ilk ve en büyük iki toplumlu – toplumlar arası Kıbrıslılara yönelik dijital girişimcilik platformu olarak, ortak inisiyatifleri olan LEAD Cyprus’un kurulduğunu belirttiler.

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İnisiyatif, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin destekleriyle, ekonomik diyalog ve yardımlaşma yoluyla ada geneline anlaşma kültürünü yaymayı hedefliyor.

İngiliz Yüksek Komiserliği açıklamasında şöyle denildi: “Diğer inisiyatiflerin aksine, LEAD Cyprus; Kıbrıs’taki profesyonellerin ve girişimcilerin bir araya gelip etkileşime geçebilecekleri bir eko sistemin oluşumunu destekler. Bu sayede iş dilinin ve demokratik yaklaşımların geliştiği ve tüm Kıbrıslıların ve ilgili tarafların ortak ekonomik ve sosyal sorunlarına beraber çözümler üretebilecekleri bir ortam yaratmayı hedefler. Bu inisiyatif, CEL ve CyprusInno’nun adadaki ve ada dışındaki geniş girişimcilik ağlarını kullanarak ada çapında bir anlayış kültürünün ekonomik diyalog ve dayanışma yoluyla gelişmesini hedeflemektedir.”

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie konuya ilişkin açıklamasında, “Kıbrıslı gençlerin, bariyerleri aşıp adanın ortak geleceği için bir yol inşa etmelerini görmek cesaret vericidir” dedi ve şunları ekledi:

“Bizim desteğimizle LEAD Cyprus’un, adanın iki tarafındaki gençlerin iş hayatlarını ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmelerine ve alanlarında karşılaştıkları sorunlara etkili çözümler bulabileceğini umuyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Lead Cyprus
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