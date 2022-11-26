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Lefkoşa-Alayköy Çevre Yolu'nda kaza:1 yaralı

Lefkoşa-Alayköy Çevre yolu üzerinde, dün saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 09:37
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Lefkoşa-Alayköy Çevre Yolu'nda kaza:1 yaralı



Lefkoşa-Alayköy Çevre yolu üzerinde, dün saat 08.00 sıralarında  kaza meydana geldi. Fatma KAYMAKAMTORUNLARI (K-30) yönetimindeki, LP 887 plakalı salon araç önündeki aracın yavaşlaması sonucu çarpmamak için beton sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan Kaymakamtorunları Hastanede kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 25.11.2022 tarihinde saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa-Alayköy Çevre yolu üzerinde, Fatma KAYMAKAMTORUNLARI (K-30) yönetimindeki, LP 887 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Genç Yapı Market önündeki Çembere gelmeden 500 metre kadar geride, önündeki aracın yavaşlaması sonucu ona çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran beton sete sağ çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından belinde kırık teşhisi ile Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. soruşturma devam etmektedir.

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