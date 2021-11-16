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Lefkoşa Araç Kayıt Şubesi 26 Kasım 2021 tarihine kadar kapalı

16 Kasım 2021 Salı 22:29
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Lefkoşa Araç Kayıt Şubesi 26 Kasım 2021 tarihine kadar kapalı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Merkez Şubesinde kovid temaslısı personelin test sonuçlarının pozitife dönmesi nedeniyle, şubemiz 26 Kasım 2021 tarihine kadar kapalı olacaktır. 
Araç sahipleri; seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını, www.bub.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebilecektir. İnternet üzerinden harç ödemede sorun yaşayanlar 1300 veya 0392 601 15 35 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde yardım talebinde bulunabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trafik Dairesi Müdürlüğü

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