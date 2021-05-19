PT 624 plakalı Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde güney istikametine doğru ilerlediği sırada eski KTHY binası önüne geldiği sırada yolun karşına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada yaya yaralandı.
Lefkoşa'da araç yayaya çarptı!
Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yaşanan kazada bir yaya yaralandı.
19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:27
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PT 624 plakalı Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde güney istikametine doğru ilerlediği sırada eski KTHY binası önüne geldiği sırada yolun karşına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada yaya yaralandı.