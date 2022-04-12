Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Lefkoşa'da bir evde yangın çıktı

Yangın esnasında dumandan etkilenen şahıs ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavisi sürüyor. 

12 Nisan 2022 Salı 21:50
821 Okunma
Lefkoşa'da bir evde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı'ndan yangınla iligli yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Kral Apt Daire 6 numaralı dairenin yatak odasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu bir adet komedin kısmen yanarak, oda duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Yangın ev sakini tarafından söndürüldü. 

Yangın esnasında dumandan etkilenen şahıs ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavisi sürüyor. 

Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 12.04.2022 22:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyeler borçlandırılıyor!
Belediyeler borçlandırılıyor!
Genel Kurul’da belediyeler reformu konuşuldu
Genel Kurul’da belediyeler reformu konuşuldu
Akansoy, Meclis’ten onay almasının önemine işaret etti
Akansoy, Meclis’ten onay almasının önemine işaret etti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim