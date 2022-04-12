Lefkoşa'da bir evde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığı'ndan yangınla iligli yapılan açıklama şu şekilde:

Saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Kral Apt Daire 6 numaralı dairenin yatak odasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu bir adet komedin kısmen yanarak, oda duvarları ise islenmek suretiyle zarar görmüştür.

Yangın ev sakini tarafından söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen şahıs ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavisi sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.